È ancora allarme furti e tentati furti sul territorio etrusco. Nelle notti scorse i malviventi si sarebbero aggirati per la frazione di Valcanneto

Cerveteri: i ladri non vanno in vacanza nemmeno a Natale –

I ladri non vanno in vacanza nemmeno durante le festività natalizie. Anzi: approfittando delle uscite serali per le cene da amici e parenti entrano in azione provando a fare razzia all’interno delle abitazioni.

La denuncia arriva proprio dai proprietari delle abitazioni che in questi giorni hanno avuto a che fare con le “visite” poco gradite da parte dei malviventi.

È quanto successo, ad esempio nella frazione etrusca di Valcanneto, in via Boito. I ladri sono entrati in casa portando via tutto quel che potevano. A mettere in guardia i residenti della frazione, le vittime del colpo messo a segno. “Sono entrati alla nostra vicina è una casa dopo. Io sono stato avvisato da loro”, scrive sui social la signora Daniela.

E la notte scorsa è toccato a una abitazione in via Corelli. Qui la denuncia social è stata correlata anche dalla porta di casa, forzata dai malviventi per riuscire ad entrare. “Non se ne può più”, commenta la signora Marina.

“Anche qui da noi è un continuo entrare nelle case orario è dalle 16.30 19.00 Cerveteri località due casette”, scrive invece la signora Angela.

Nelle settimane scorse i malviventi, avevano addirittura fatto razzia dei regali di Natale acquistati proprio per le festività.

Una situazione che mette in apprensione i cittadini, impauriti non solo di lasciare anche solo per qualche ora la loro abitazione, ma anche di ritrovarsi faccia a faccia con i malviventi come nel caso, sempre di qualche settimana fa a Valcanneto, quando un ladro stava cercando di forzare la porta finestre di una abitazione, svegliando la proprietaria che accortasi del pericolo ha subito iniziato ad urlare mettendo in fuga il malintenzionato.