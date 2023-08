Cerveteri, Italia Viva: “Perché la città non ha una navetta verso il mare”

“Mentre a Cerveteri l’Amministrazione comunale tassa chi decide di andare al mare facendo pagare il parcheggio … a Santa Marinella è partito un servizio navetta gratuito molto apprezzato da turisti e residenti. Basterebbe questo per capire i motivi per cui nel territorio di Cerveteri i turisti scappano preferendo le mete delle vicine cittadine di Ladispoli, Santa Severa e Santa Marinella”.

Così Italia Viva in una nota.

“Noi come Italia Viva di Cerveteri – si legge – abbiamo più volte fatto pressione e fornito idee per sviluppare concretamente il turismo sul territorio. Un aspetto non marginale è rappresentato proprio da una efficiente mobilità sostenibile che possa agevolare sia il turista che il residente negli spostamenti. Ecco anche perché un vero servizio navetta per raggiungere il mare e le stazioni, con frequenze efficienti al fine si sostituire la propria auto, sarebbe apprezzato dai turisti che si sentirebbero liberi di muoversi non essendo costretti a rivivere le problematiche di traffico delle grandi città da cui spesso provengono. Ma questa amministrazione sullo sviluppo del turismo, sull’accoglienza e sulla mobilità ha prodotto solo chiacchiere e zero idee. Anzi ogni iniziativa ideata diventa un problema. I parcheggi a pagamento di Campo di Mare hanno innescato proteste a non finire. Proteste anche per le multe per lunga sosta elevate ai turisti che si recano alle “cascatelle” nei giorni festivi. Per non parlare dei turisti che visitano il centro cittadino e che, parcheggiando sulle strisce blu, cercano disperatamente e inutilmente dove pagare il ticket. A questo punto delle due l’una: o questa amministrazione è piena di inadeguati oppure non sono interessati allo sviluppo del turismo. La terza via non la vediamo”.

“Ci conforta – chiosa la nota – il fatto che non siamo soli ad essere colpiti dalla nullità di idee di questa maggioranza e che i cittadini non si rassegnano a questo sfascio del territorio. Gli articoli sui giornali, le manifestazioni di protesta e i comitati che si stanno organizzando ne sono una prova. Cerveteri è ancora Viva”.

Gli attivisti di Italia Viva di Cerveteri: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra