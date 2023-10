Cerveteri – Istituti Scolastici: interviene la ASL

“La Sindaca Gubetti vuole ristabilire la verità ? Abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità”

I Consiglieri comunali Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Annalisa Belardinelli, Wilma Pavin, Gianluca Paolacci, Luca Piergentili, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini, Emanuele Vecchiotti, dichiarano quanto segue.

Cerveteri, la Sindaca Gubetti vuole ristabilire la verità ? Abbia il coraggio di dirla la verità, assumersi le proprie responsabilità e ammettete il mancato ascolto dei cittadini che reclamano la soluzione di problemi con la quale sono costretti a convivere giorno dopo giorno. Non erano forse la Sindaca Elena Gubetti e l’Assessora “mille deleghe” Federica Battafarano che nel corso del consiglio comunale aperto richiesto per dibattere in merito ad un eventuale trasferimento della sezione di scuola primaria da Borgo San Martino a Valcanneto, cosa tra l’altro da loro già decisa e condivisa ancor prima di tale consiglio comunale, che a precisa domanda assicuravano che per l’ inizio della ripresa didattica i due plessi scolastici sarebbero stati al top offrendo quanto di meglio si potesse avere per gli studenti interessati ? E allora ? È propaganda e falso allarmismo da parte dell’opposizione far sapere, non solo alla comunità scolastica ma ai cittadini tutti quello che succede e si fa nel ” palazzo dei bottoni” del comune di Cerveteri ? Il.me Sindaca Gubetti e Assessora Battafarano forse non vi siete accorte ma a quasi due mesi dalla ripresa delle lezioni per far effettuare i lavori di manutenzione necessari ai due plessi scolastici in discussione è dovuta intervenire la ASL su esposto dei genitori che hanno rilevato situazioni che si sarebbero dovute risolvere, come da voi assicurato, prima del suono della prima campanella. E cosa dire degli spazi esterni in parte non fruibili, è forse per colpa dell’opposizione ? Di certo Ill.me Sindaca e Assessora c’è il fatto che a tutt’oggi oltre ai lavori in corso nei plessi scolastici, nonostante le attività didattiche in corso, non siete ancora in grado di fornire le informazioni, più volte richieste, in merito ai lavori di manutenzione svolti o in corso d’opera nei due plessi scolastici in discussione e relativi preventivi di spesa da lei Sindaca definiti di poca cosa. A questo punto però, visto che noi non amiamo la verità e siamo i brutti e cattivi, Illma Sindaca Gubetti e Ill.ma Assessora Battafarano fate una atto di trasparenza e rispetto nei confronti dei cittadini rendendo pubblico il verbale redatto dalla ASL RM 4 a seguito di sopralluogo nel plesso scolastico di Valcanneto di modo che, i cittadini possano, senza equivoci, farsi un idea personale dei fatti e capire sé ” Pinocchio siede” tra i banchi dell’opposizione oppure tra quelli della maggioranza.