Cerveteri, incendio a via Zambra, il fuoco lambisce la pineta e i campi di gravo. Intervento della Protezione civile

Grande lavoro ieri da parte dei volontari Prociv che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area

Le fiamme stavano rischiando di "attaccare" la pineta e i campi di grano. Duro lavoro ieri per i volontari della Protezione civile di Cerveteri intervenuti in via Zambra per un incendio boschivo.









“Con l’inizio della stagione estiva – ha commentato il sindaco Alessio Pascucci – come ogni anno si ripresenta il triste fenomeno degli incendi”.

“Ringrazio i volontari della nostra Protezione civile per l’intervento, che conferma ancora una volta la loro professionalità e costante presenza sul territorio”.

“Ricordo a tutta la cittadinanza che qualora avvistassero un incendio possono contattare i seguenti numeri: lo 0692959918, al quale risponde direttamente la Protezione Civile, lo 069942586 oppure il Numero Unico delle Emergenze, il 112”

