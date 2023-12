Cerveteri, inaugurato il Centro Comunale di Raccolta

Inaugurato il Centro Comunale di Raccolta completamente rinnovato: il centro, in funzione dal 2016, anno di avvio del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio, ha subito un completo intervento di restyling grazie a un importante finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e ottenuto dal Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci.

I cittadini troveranno all’interno del centro una struttura più funzionale ed accogliente, con nuovi servizi di accesso e conferimento. Questo permetterà di conferire correttamente molte tipologie di rifiuti, che potranno essere riciclati o smaltiti nel modo appropriato.

“Il Centro Comunale di Raccolta di Cerveteri è fondamentale per supportare le quotidiane attività di raccolta differenziata dei cittadini”, ha affermato il Sindaco Elena Gubetti nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione. Siamo grati all’azienda, che ha apportato ulteriori migliorie, tra cui questi lettori di ultima generazione per l’associazione dei codici all’utenza. Questo contribuirà al raggiungimento di nuove e importanti percentuali, essenziali per gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti e il recupero dei materiali. Oggi si conclude un percorso nato con tante difficoltà e adesso posso dirmi contenta di avere un’isola ecologica funzionale”.

“Il Centro Comunale di Raccolta di Cerveteri deve continuare a essere un punto di riferimento di grande importanza per i cittadini”, ha sottolineato il Presidente di Rieco S.p.A., Alberto Berardocco. “Ringrazio il Sindaco per questa presentazione e quello che posso affermare con certezza è che ci siamo subito messi a lavoro e vediamo che anche da parte dell’Ente c’è tanta voglia di fare”.

“Abbiamo iniziato a lavorare a Cerveteri in meno di un mese e non nascondo che ci sono state difficoltà iniziali – ha specificato il Direttore tecnico, Angelo Di Campli – non è stato facile però i livelli di percentuali di Raccolta differenziata raggiunti ci danno ragione: abbiamo un picco dell’88% e una media di oltre il 78%. Questo di oggi è un momento importante per sottolineare il lavoro svolto da tutti, in particolare i cittadini”.

Il CCR continuerà ad essere un’aggiunta al porta a porta già attivo sul territorio. Al suo interno, si potranno conferire solo rifiuti attinenti a uno specifico codice CER, come imballaggi in carta, cartone, plastica e metallo, imballaggi in vetro, contenitori T/FC, abiti usati, RAEE e ingombranti, rifiuti legnosi e metallici, toner per stampa esauriti, rifiuti inerti (solo da piccoli interventi di rimozione), oltre a batterie e accumulatori.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 17:30 (orario invernale), e dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (orario estivo).

Così Rieco in una nota stampa