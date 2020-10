Share Pin 10 Condivisioni

Col nuovo Dpcm chiuse piscine e palestre e stop alle 18 per bar, pub e ristoranti. Nel territorio monta la protesta della categoria

Cerveteri, il sindaco Pascucci incontra i commercianti –

#iorestoaperto, questo lo slogan che da ieri si trova sulle vetrine, insegne e banconi delle attività commerciali del territorio, tra Cerveteri e Ladispoli, che da ieri devono fare i conti con il nuovo Dpcm del Governo Conte. (QUI L’ARTICOLO)

Chiusura anticipata alle 18 per bar, pub e ristoranti. Sospensione di palestre e piscine.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie una categoria, quella dei commercianti, già vessata e messa in ginocchio durante il primo lockdown e che stavolta rischia di non rialzarsi più.

E così già da domenica la categoria si è rimboccata le maniche per cercare di far sentire la propria voce. I Sindaci di Ladispoli e Cerveteri sono stati informati sulle enormi difficoltà nella gestione dei limiti imposti dal decreto solo per alcune categorie.

Ieri i commercianti hanno incontrato il primo cittadino di Ladispoli. Oggi tocca a quello di Cerveteri.

L’appuntamento sarà virtuale, su zoom, alle 17.30. Invitati a partecipare sono gli operatori della ristorazione.