Le parole del sindaco del comune di Cerveteri Elena Gubetti e il racconto dei suoi primi 100 giorni

“I miei primi 100 giorni da sindaco: grandi passioni e lavoro a 360°, nessuno di noi si sta risparmiando. Sono stati 100 giorni lunghi intensi faticosi emozionanti pieni di abbracci di sorrisi di impegni di decisioni importanti. Abbiamo costruito una squadra di governo di cui sono orgogliosa: una giunta composta da 3 uomini e 3 donne con cui sto lavorando in grande armonia, un clima ottimo tra assessori e consiglieri che mi auguro possa continuare così”.

“100 giorni che combaciano con una grandissima estate per Cerveteri, iniziata con l’inaugurazione della Spiaggia Liberamente, unica spiaggia completamente gratuita senza barriere e accessibile a tutti. Il grande evento di Jovanotti che ci ha letteralmente coinvolto per 2 indimenticabili giornate, la lunghissima estate Caerite, una grande edizione dell’Etruria Eco Festival, per chiudere infine con una edizione della Sagra dell’Uva che passerà alla storia per le presenze registrate nei 3 giorni dell’evento”.

“Una partenza che ha messo fra le priorità una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa: nuovi dirigenti, nuove assunzioni e rotazioni, così come ci eravamo impegnati in campagna elettorale con i nostri elettori. L’avvio del nuovo anno scolastico con un fitto piano di interventi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche della città; tanti nuovi progetti di ascolto per i più fragili, come quello dedicato alla ludopatia. E poi la presenza e l’ascolto costante per tutti i cittadini, sempre, aprendo le porte del comune perché deve essere possibile a tutti accedere e trovare le risposte, abbiamo inoltre già ricominciato ad incontrare i cittadini nei territori”.

“La strada da percorrere insieme è appena iniziata, ci aspettano grandi progetti per la nostra Cerveteri!”