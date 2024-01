Il fronte Unito Costituzionale chiede una mozione per la pace

In data odierna, come Fronte Unito Costituzionale, abbiamo inviato alla Sindaca Gubetti, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali una proposta di mozione per sollecitare una iniziativa del comune di Cerveteri atta a chiedere la sospensione della guerra tra Israele e le forze palestinesi e l’immediato avvio di una trattativa di pace che metta fine al massacro di civili innocenti in entrambi i fronti.

Riteniamo non sia possibile per tutti noi assistere in silenzio al quotidiano macabro conteggio dei morti, perlopiù fatto a discapito di vecchi, donne, bambini.

È ora che si lavori ad una soluzione complessiva degli equilibri nell’area, che garantisca pace e sicurezza sia al popolo israeliano che a quello palestinese. Per questo ci siamo rivolti alle istituzioni che rappresentano il Comune di Cerveteri e su questo ci aspettiamo una risposta unitaria di tutte le forze politiche.

La pace è un valore assoluto.

Fronte Unito Costituzionale