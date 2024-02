Cerveteri: il Consigliere Vecchiotti non esonera da colpe l’Amministrazione per il dimensionamento scolastico

Vecchiotti (FI): l’amministrazione non è esente da colpe sul dimensionamento scolastico, continueremo a vigilare sulle nuove iscrizioni perché non vi siano deroghe o favoritismi

Il dimensionamento scolastico è stato un duro colpo per il nostro comune, tuttavia l’amministrazione non è esente da colpe. Infatti, oltre al calo demografico generalizzato, l’amministrazione ha favorito l’espansione di alcuni istituti comprensivi a discapito di altri, tralasciando totalmente una programmazione territoriale delle iscrizioni che, oltre ad aver svuotato gli altri istituti alcuni dei quali colpiti dal ridimensionamento, ha inficiato anche sulle casse comunali richiedendo un trasporto pubblico e l’utilizzo di locali ulteriori rispetto ai tanti disponibili.

La mia volontà è sempre stata quella di collaborare per migliorare sia l’offerta formativa, sia le strutture scolastiche, tuttavia l’amministrazione continua ad escludere noi consiglieri di opposizione della commissione Istruzione (tra cui anche il Presidente Paolacci) come successo nell’ultimo incontro tra Sindaco, Giunta, Scuole e consiglieri di maggioranza e addossando tutte le colpe sulla Regione.

In commissione Istruzione nei mesi precedenti, era stato fatto notare che un dialogo poteva e doveva essere instaurato quanto prima con gli Organi Regionali per trovare soluzioni alternative e condivise, tuttavia il monito è rimasto inascoltato.

Ora, rimane nostro dovere vigilare scrupolosamente che le iscrizioni seguano un andamento normale in tutti gli istituti del territorio senza favoritismi e che le quote previste siano rispettate senza deroghe, onde evitare ulteriori svuotamenti e accorpamenti.