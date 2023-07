L’Assessore Gnazi: “Azione importante che garantirà futuro economicamente più stabile all’Ente”

Cerveteri, il Comune approva i debiti fuori bilancio –

Quello tenutosi questa settimana è stato un Consiglio comunale estremamente importante per il destino economico e finanziario del Comune di Cerveteri.

All’ordine del giorno, infatti, c’era la Delibera relativa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell’Ente. Un atto importante, che i Consiglieri comunali votano assumendosi delle responsabilità soprattutto personali oltre che politiche.

In tutto sono 19 i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio, che hanno di fatto sanato alcune questioni debitorie dell’Ente.

Tra questi debiti fuori bilancio, figurano questioni importanti e di estrema urgenza, come l’intervento di ripristino e messa in sicurezza di un’area del territorio a seguito di una tromba d’aria, la conduzione e la manutenzione degli impianti di depurazione di Campo di Mare, del Sasso e del Borgo di Ceri ed alcune spese per il trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione.

A questi, si aggiungono i pagamenti di spese legali per sentenze emesse nei processi in cui il Comune è risultato soccombente, spese imprevedibili che era impossibile quantificare in anticipo a bilancio.

“Insieme all’Ufficio Ragioneria, al Segretario Generale Ventriglia e al Dirigente Emiliano Magnosi, in queste settimane abbiamo portato avanti un lavoro importante in vista del Consiglio comunale tenutosi lunedì pomeriggio – ha dichiarato l’Assessore alla Programmazione Economica Alessandro Gnazi – da un punto di vista economico, il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale è stato pari a 316.037,27 Euro, una cifra molto importante che se da un lato è vero ci consegnerà un bilancio più stringente in questa annualità, dall’altro ci garantirà un futuro amministrativo più roseo e sgombero da pendenze che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà verso terzi”.

“Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un altro tassello nel processo di riassetto economico del nostro Comune – prosegue Alessandro Gnazi – l’obiettivo è quello di consegnare alla cittadinanza una macchina amministrativa stabile, economicamente forte e sana. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare gli uffici comunali, che con grande professionalità hanno seguito l’iter nella sua interezza, il Sindaco, i colleghi Assessori ed i Consiglieri comunali di maggioranza che nel rispetto del mandato affidatoci dai cittadini e con grande senso di responsabilità, hanno votato convintamente l’atto”.