Il movimento politico di maggioranza punta il dito contro l’opposizione e il comportamento tenuto durante l’ultimo consiglio comunale

Cerveteri, Governo civico: “Opposizione inadeguata, comportamento inaccettabile” –

Si è tenuto giovedì 29 Settembre un importante Consiglio Comunale dove la maggioranza ha dato una grande lezione di democrazia e di preparazione ad una opposizione piccola, impreparata e inadeguata. Ma la condanna più forte va fatta alla mancanza di rispetto che l’opposizione ha non tanto nei confronti della maggioranza, quanto piuttosto nei confronti dei cittadini di Cerveteri.

Ma veniamo ai fatti.

Il Consiglio era convocato alle ore 15.00 di giovedì 29 Settembre.

Alcuni consiglieri comunali di maggioranza avevano comunicato che avrebbero fatto qualche minuto di ritardo.

Dopo l’appello nominale fatto dal Segretario e constatato il numero legale e pertanto ritenuta valida la seduta, il Consigliere Belardinelli, probabilmente vedendo le momentanee assenze tra i banchi della maggioranza dei consiglieri che avevano comunicato il ritardo, dichiara che l’opposizione avrebbe abbandonato l’aula (senza specificare il motivo) e chiede al segretario di verificare il numero legale. Purtroppo per lei, durante le operazioni di verifica del numero legale i consiglieri mancanti sono arrivati e così l’opposizione, constatato il raggiungimento del numero legale con la sola maggioranza, mestamente, è rientrata.

Chiediamo ai cittadini di Cerveteri, chiunque abbiano votato, è questo un comportamento collaborativo? È questo un comportamento rispettoso della Città?

Governo Civico non può che stigmatizzare questo atteggiamento vergognoso tenuto da tutti i consiglieri di opposizione.

Un comportamento che offende tutti, e, a nostro avviso, l’opposizione per prima. Una vera scorrettezza che sottolinea e dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la loro scarsa attitudine alla democrazia.

A pensare che alcuni consiglieri di opposizione, Belardinelli per prima, hanno più volte richiesto una maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizione. Dicono una cosa, per poi farne un’altra. Ma la coerenza non si compra! È evidente che abbiamo concetti diversi di democrazia e di collaborazione.

E per fortuna Cerveteri lo sa. Non vogliamo certo ricordare la giravolta del consigliere Belardinelli e della sua compagine in campagna elettorale. Durante il primo turno sprezzanti contro il candidato Moscherini salvo poi, una volta sconfitti, sconfitti per la seconda volta!, fare un apparentamento prima del ballottaggio, che i nostri concittadini hanno sonoramente bocciato portando ancora una volta Governo Civico ad essere la prima forza della nostra città. Perché la coerenza paga!

Ad onor del vero va rilevato che il consiglio precedente si era concluso con un ottimo esempio di collaborazione, dove una parte dell’opposizione (Belardinelli compresa) e la nostra maggioranza aveva modificato a quattro mani le mozioni presentate con il risultato di un accoglimento delle stesse.

Ieri invece, il primo atto in consiglio è stato completamente opposto e contrario a quello spirito di collaborazione che è stata minacciata alla prima occasione di opportunità politica. Collaborazione che è stata poi, paradossalmente, il loro leitmotiv per tutto il consiglio.

È evidente che hanno le idee confuse, mentre noi le abbiamo molto chiare sul concetto di “collaborazione” e il loro atteggiamento è qualcosa di diverso.

Uno dei punti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di giovedì pomeriggio scorso erano “Interrogazioni, Mozioni e Interpellanze”.

Erano tutte proposte presentate dall’opposizione e come ha fatto giustamente notare il Sindaco Gubetti in Aula, la maggioranza avrebbe potuto abbandonare l’Aula come aveva fatto l’opposizione e far mancare il numero legale impedendo alla minoranza di discutere. Ma non lo ha fatto. Perché la maggioranza è fatta di un’altra pasta, ha rispetto dei ruoli e della democrazia.