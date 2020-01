Condividi Pin 3 Condivisioni

In Sala Giunta, Commissione pronta a rispondere alle risposte di chiunque voglia avere ulteriori informazioni

Cerveteri, giovedì Commissione Mensa a disposizione dei genitori – Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale di Cerveteri sul servizio di mensa scolastica nelle scuole del territorio.

La Commissione Mensa, che vede il lavoro congiunto della Delegata alle Politiche Scolastiche Pamela Baiocchi, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Cennerilli, dell’Ufficio Scuola, dei genitori degli studenti e della SODEXO, nella giornata di giovedì 6 febbraio alle ore 10:30 saranno in Sala Giunta presso il Palazzo del Municipio in Piazza Risorgimento a disposizione di tutti coloro che vorranno avere informazioni o chiarimenti sulla refezione scolastica.

Questo incontro, era stato già pianificato in occasione della riunione della commissione dello scorso 14 gennaio, alla quale avevano preso parte anche i genitori commissari Clarita Benfatti, Presidente della Commissione, Sabrina di Giacomo, Ylenia Saddi e Stefania Taddei.

“Continuare il lavoro di controllo e analisi della qualità del cibo che quotidianamente viene servito nelle mense scolastiche dove mangiano i nostri bambini. Questo l’obiettivo della Commissione Mensa, che in questi anni ha sempre lavorato ottimamente sulle tipologie e sulla varietà del menù settimanale – ha dichiarato la Delegata Pamela Baiocchi – giovedì in Sala Giunta saremo a disposizione di chiunque voglia avere informazioni ulteriori su questo servizio così importante e così strettamente legato alla quotidianità dei nostri bambini. In tale occasione, per la SODEXO, ditta appaltatrice, sarà presente anche Daniela Lorizio, oltre alla nuova commissaria mensa Michela Naritelli”.