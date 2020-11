Share Pin 4 Condivisioni

Cerveteri, Giannini (Lega): “Qui per visitare il percorso pedonale Lawrence lasciato in stato di abbandono dall’amministrazione di centrosinistra” –

Nella mattinata di ieri il Consigliere della Regione Lazio della Lega Daniele Giannini ha fatto visita a Cerveteri presso la necropoli per supervisionare e dare prova della propria presenza politica sul territorio. Queste le sue parole riportate in un post social: “Mattinata a Cerveteri per visitare il percorso pedonale “Lawrence” lasciato in stato di abbandono dall’amministrazione di centrosinistra. Un vero peccato non saper valorizzare aree archeologiche così belle come quella della necropoli etrusca ceretana che potrebbe fare da volano attrattivo per un importante flusso turistico – culturale e riportare Cerveteri ad una centralità come polo archeologico europeo.”