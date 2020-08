Condividi Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, Etruria Eco Festival: sold-out per il concerto di Daniele Silvestri

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci rende noto che i posti per il concerto ad ingresso gratuito di Daniele Silvestri al Parco della Legnara, nell’ambito della 14esima edizione dell’Etruria Eco Festival, di mercoledì 26 agosto, sono esauriti.

“Sin dall’inizio della stagione estiva, come avete visto, siamo stati estremamente scrupolosi nel rispettare tutte le normative anti-covid. All’interno del Parco della Legnara – ha dichiarato Alessio Pascucci – abbiamo limitato gli ingressi e previsto il distanziamento interpersonale tra il pubblico. I controlli continueranno anche durante l’Etruria Eco Festival, in cartellone da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto.

E terremo conto di tutte le indicazioni contenute nel nuovo DPCM pubblicato nel giorno 16 agosto 2020. In questa edizione dell’Etruria Eco Festival, che abbiamo denominato ‘covid-free’, oltre al divertimento e al grande spettacolo della musica dal vivo, la parola d’ordine sarà la tutela della salute del pubblico e della cittadinanza”.

“Ricordo – prosegue Pascucci – che l’ingresso al concerto sarà consentito a partire dalle ore 19:00 e che tutti dovranno avere con sé documento di identità, biglietto di ingresso e mascherina, da tenere indossata, secondo quanto stabilito dall’ultimo DPCM del 16 agosto, per l’intera durata del concerto. In mancanza anche soltanto di una dei tre requisiti, l’accesso non sarà consentito. Il biglietto del concerto, potrà essere ritirato nella sola giornata di martedì 25 agosto presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro. Poi, la prenotazione verrà considerata decaduta”.