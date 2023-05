Belardinelli: “Alcuni Comuni addirittura già adempiono alle procedure per redigere i bandi rivolti ai mercatini di Natale, mentre a Cerveteri si vuole organizzare l’estate della propria marina in 15 giorni”

Cerveteri, dubbi dell’opposizione sul nuovo bando per l’estate dedicato al lungomare –

Occhi puntati dell’opposizione sul nuovo bando, deliberato dalla Giunta della Sindaca Elena Gubetti, dedicato a rendere fruibile e godibile il lungomare di Marina di Cerveteri per l’estate di imminente arrivo.

Annalisa Belardinelli: “A Cerveteri non ci possono essere solo cultura e spettacoli. Ci vogliono anche le opere pubbliche”

“Premesso il fatto che, ovviamente, ben vengano iniziative rivolte allo sviluppo della nostra frazione balneare – afferma la consigliera Annalisa Belardinelli, raggiunta telefonicamente dalla Redazione di Baraondanews – con gli altri consiglieri della minoranza riunendoci abbiamo voluto però analizzare attentamente la questione.”

“Dall’incontro – spiega la Belardinelli – ciò che è emerso è la perplessità di tutti i presenti a tal riguardo, poiché in primo luogo trattasi di un bando-manifestazione di interesse pubblicato il 3 maggio e con scadenza fissata per il 19 dello stesso mese, quantomeno per la ristrettezza dei tempi per le modalità di partecipazione e successivamente di assegnazione.”

“Confrontandoci con gli altri dell’opposizione – pone l’attenzione la consigliera -, abbiamo osservato come alcuni Comuni addirittura già adempiono alle procedure per redigere i bandi rivolti ai mercatini di Natale, mentre a Cerveteri si vuole organizzare l’estate della propria marina in 15 giorni.”

“A mio avviso – dichiara in chiusura Annalisa Belardinelli -, una manifestazione di interesse fatta per gestire tutto in così poco tempo pone dubbi importanti per quel che riguarda la trasparenza, che chiedo comunque massima da parte dell’Amministrazione comunale: aspettando, da consiglieri di opposizione verificheremo passo passo l’intero iter.”

