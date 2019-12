Condividi Pin 5 Condivisioni

Appuntamento domani pomeriggio alle 17

Cerveteri, domani l’esordio per il Presepe Vivente al Parco della Legnara –

Tutto pronto per rivivere la magia del Presepe Vivente al Parco della Legnara.

Il mercato, i tessuti, gli odori, i rumori di un tempo che fu. Di un tempo in cui una Promessa divenne reale: la nascita del Redentore.

Una tradizione, quella al Parco della Legnara, promossa dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore con il parroco Don Gianni Sangiorgio e i volontari per il Presepe presieduti da Francesco Ricci, che è riuscito a ottenere anche il riconoscimento della Regione Lazio.

Oltre 150 personaggi animeranno l’intero parco ricostruendo il tempo della nascita di Cristo, dalle scene della vita quotidiana fino ad arrivare alla natività, snodandosi all’interno del parco fino ad arrivare a ridosso della rupe tufacea con il rumore dell’acqua della cascata e le grotte illuminate dove si svolgeranno le scene della natività vera e propria, con bambini nati nella città cerite proprio quest’anno.



Una tradizione, quella cerite, non solo ricca di folklore ma che intende far riemergere e rivivere ai visitatori quell’atmosfera di riflessione del mistero del Natale, un mistero così lontano nel tempo ma attuale nella storia dei figli di Dio.

Quel messaggio che guida gli organizzatori, in primis la Parrocchia Santa Maria Maggiore, da oltre 30 anni nella realizzazione dell’Evento.

L’esordio domani alle 17.

L’appuntamento con il Presepe si ripeterà il 29 dicembre e il 5 e 6 gennaio con l’emozionante arrivo, sfilando tra i vicoli del Centro storico dei Re Magi.

“Il Presepe Vivente è una tradizione della nostra Città che ogni anno richiama uno straordinario numero di visitatori”, ha detto l’assessore alla Cultura Federica Battafarano.

Cerveteri, torna la magia del Presepe Vivente al Parco della Legnara(Foto di Dino Frattari) Pubblicato da Baraondanews.it su Giovedì 19 dicembre 2019

“Giochi di luce, musiche di sottofondo, guideranno il visitatore in questo lungo percorso, fino ad arrivare alla visita alla Capanna della Natività.

Un ringraziamento, davvero di cuore, va ai tantissimi Volontari del Presepe, ai Rioni e alla Parrocchia Santa Maria Maggiore che anche quest’anno, come ogni anno, mantengono viva questa iniziativa simbolo della cultura della nostra città”.

“Invito – conclude l’Assessora Battafarano – i cittadini a venire a visitare il nostro Presepe e a passare parola tra gli amici, invitandoli ad ammirare quello che da tanti anni, è un punto fermo del nostro Natale“.

Si parte dall’ingresso al parco su via Antonio Ricci per terminare il percorso in via Sour Adalberta Laudenberg da dove una navetta porterà i visitatori fino in Piazza Aldo Moro.

La tradizione continua……da non perdere, vi aspettiamo numerosi perché il Presepe di Cerveteri è differente⭐ Pubblicato da Francesco Ricci su Lunedì 16 dicembre 2019