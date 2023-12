Cerveteri, domani il congresso di Italia Viva per l’elezione del Presidente comunale

Si terrà domenica 3 dicembre prossimo alle ore 10, presso i locali del Gran Bar Tirreno in Via Sergio Angelucci 11 a Cerenova, il primo congresso nel comune di Cerveteri

di Italia Viva.

Dopo il 1° Congresso di Italia Viva per l’elezione del Presidente Nazionale, Regionale, Provinciale, dei comuni capoluogo delle città metropolitane, di Roma Capitale si svolgeranno i congressi territoriali e comunali su tutto il territorio nazionale. Una volta concluse queste attività il partito avrà quindi un’organizzazione strutturata che sarà fondamentale per dare continuità ad un partito che ha già una storia. E soprattutto per essere pronti per le importanti elezioni Europee della prossima primavera.

Solo un partito strutturato nelle istituzioni di governo e con una classe dirigente condivisa dalla base potrà essere una comunità politica con una decisa identità e una indiscussa credibilità. In questo modo si raggiunge l’obiettivo di facilitare la costruzione di una forza attrattiva per tutti coloro che hanno la passione per la politica e un polo attrattivo per tutti gli elettori che, non soddisfatti delle proposte della destra e della sinistra del Paese, credono nell’Europa e nelle politiche di sviluppo.

Maurizio Falconi