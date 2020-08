Condividi Pin 1 Condivisioni

”Strepitoso finale di una stagione iniziata nel migliore dei modi ma che la “chiusura obbligatoria” ha fatto temere il peggio”

Cerveteri, Chiara Gattafoni al 57° Trofeo Internazionale di Nuoto Settecolli di Roma

La giovane nuotatrice prima ha dovuto combattere contro l’emozione (non è ancora 16enne) poi ha sfoderato una gran bella gara che le ha consentito di terminare la distanza in 30″76 non lontano dalla sua migliore prestazione che le ha permesso di partecipare a questo prestigioso torneo internazionale.

Soddisfazione doppia per l’atleta, per l’allenatore e per la società.

Ricordiamo che nei giorni scorsi si è tenuto il campionato italiano giovanile a livello regionale.

A causa delle restrizioni dovute al covid-19 ogni regione ha organizzato i propri campionati per poi stilare una classifica nazionale unica. A fronte dei risultati pervenuti dai vari comitati regionali Chiara nella gara dei 50 dorso disputata ai campionati regionali ha ottenuto uno splendido terzo posto in classifica italiana di categoria.

