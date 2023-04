Cerveteri calcio, Lupi: “Sono sicuro che ci salveremo ai play out”

L’entusiasmo del presidente Lupi: “Ai tifosi auguro una buona Pasqua, chiedo loro di starci vicini perché sono convinto che ci salveremo ai play out”

Sosta pasquale, il Cerveteri si riposa, per modo di dire, in attesa del ritorno in campo mercoledì 12 sul campo dell’Indomita Pomezia. Sulla carta una partita scontata, ma non lo sarà. “Non dobbiamo fidarci, non possiamo guardare alla classifiche altrui – commenta il patron – il nostro dovere è fare punti , spero tanti, per conquistare lo spareggio. Sono fiducioso, sicuro che la squadra giocherà sino alla fine come sta facendo ora, ossia con impegno, sacrifico, e senso di appartenenza”.

“Mister e ragazzi stanno dando molto, anche oltre le attese. Il che mi lascia sereno per il presente, ma anche per il futuro perché vorremmo costruire una grande squadra per i tifosi, che vogliamo rivedere nelle prossime gare come domenica. Sono rimasto colpito dall’entusiasmo, si può fare di più, ma fino a quando si giocava in casa neanche la metà di queste persone si vedevano – continua il patron – vorrei estendere gli auguri di Pasqua alla città, ai tifosi, a tutti coloro che ci tifano e ci stanno intorno con passione e amore”