Cerveteri, buoni spesa: istruzioni per l’uso

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco Pascucci in una diretta facebook ha illustrato le novità alla città

“Come vi avevo annunciato, oggi, in diretta Facebook ho spiegato le modalità e i parametri per fare richiesta dei buoni spesa, finanziati grazie allo stanziamento del Governo, della Regione ed un ulteriore di 30mila Euro da parte del Comune di Cerveteri.

Sarà possibile fare richiesta a partire da domani, lunedì 6 aprile alle ore 12:00. Prima di tale orario, vi prego di non farmi domande e di non chiamare i centralini istituiti per l’emergenza.

Si può presentare domanda online, collegandosi a www.comune.cerveteri.rm.it oppure telefonicamente. Abbiamo attivato ben sei linee telefoniche, che rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I numeri sono: 0689630220 – 0689630320 – 0689630420 – 0689630209 – 0689630206 – 3294104217

Il sabato e la domenica è possibile invece chiamare il numero 3470883376, attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

ATTENZIONE: domani le linee telefoniche saranno attive DALLE 12:00

I buoni verranno consegnati dopo 72 ore dalla istruttoria direttamente a casa dalla Protezione Civile, dalla Polizia Locale oppure dai Messi Comunali”.

Alessio Pascucci

⭕⭕ EMERGENZA COVID-19 ⭕⭕ IN DIRETTA CON I CITTADINI…Tutto ciò che c'è da sapere sui buoni spesa. Gepostet von Alessio Pascucci am Sonntag, 5. April 2020