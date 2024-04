Cerveteri, Bucchi (FDI): “Non sono stati rimossi i rifiuti in via di Ceri

Cerveteri, non ancora rimossi i rifiuti in Via di Ceri.

Cerveteri, nonostante l’intervento di condanna del Sindaco Gubetti in merito all’indegno abbandono di rifiuti da parte di ignoti in via di Ceri all’altezza del civico 43, a distanza di 2 giorni dall’accaduto la montagna di;

mobili, reti da letto, materassi, gomme auto ecc. che invadono parte della già ristretta carreggiata stradale come ben evidenziato dalle foto scattate nella serata del 18 aprile non sono stati ancora rimossi. L’abbandono dei materiali descritti ha dichiarato il consigliere Luigino Bucchi (FDI) – potevano essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta a pochi chilometri di distanza dal punto dove sono stati abbandonati evitando di creare un ulteriore e serio pericolo per la sicurezza di chi percorre Via Di Ceri, strada con una carreggiata già ristretta a causa di bordi stradali invasi da sterpaglie, rami di albero e manto stradale ammalorato e in attesa di adeguata riparazione da tempo. Ci auguriamo a proseguito Bucchi – che il sindaco con la rimozione dei rifiuti abbandonati dia anche disposizione per una radicale e capillare bonifica di tutta la Via con la raccolta dei rifiuti sparsi, lo sfalcio delle infestanti e la pulizia delle aiuole al bivio con via Doganale affinché

venga garantito agli automobilisti in transito una maggiore sicurezza.