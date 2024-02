Cerveteri, Bucchi contro le dichiarazioni di Zito sul salario minimo

Luigino Bucchi: “Zito dimentica di dire che lavoratori che svolgono prestazioni per conto del Comune, percepiscono compensi al di sotto della tariffa che propone”

Luigino Bucchi, consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia Cerveteri, commenta la dichiarazione alla stampa del segretario del PD di Cerveteri, Giuseppe Zito, riguardante l’approvazione della mozione per sollecitare l’introduzione del salario minimo in Italia. Nella seduta del Consiglio Comunale di Cerveteri del 22 febbraio, infatti, è stata approvata la mozione presentata da Zito e firmata da 9 consiglieri della maggioranza, riguardante il salario minimo.

Bucchi dichiara: “Il segretario del PD con una dichiarazione alla stampa si vanta per l’approvazione in consiglio comunale della mozione per sollecitare l’introduzione del salario minimo in Italia, dichiarazioni del tipo “quando la campagna elettorale fa miracoli ma dal sapore di presa in giro per i lavoratori” che lo stesso segretario PD dice di voler tutelare. Infatti, mentre il Governo che a suo dire è “distratto” e “perde tempo” nonostante l’impegno per salvaguardare i cosiddetti contratti poveri con l’ introduzione del salario medio dei contratti collettivi più utilizzati, che varia dai 10,25 agli 11,11 euro, il contrasto ai contratti pirata, al lavoro illegale ecc. Il segretario PD di Cerveteri che non perde tempo per fare la sua propaganda elettorale imbastendo un politichese di cui è senz’altro campione, dimentica di dire che diversi lavoratori che svolgono prestazioni presso alcune aziende per conto del comune di Cerveteri (appalti), percepiscono compensi al di sotto della tariffa che lui propone. Eppure oltre a sedere tra i banchi della maggioranza del governo della città di Cerveteri da quasi 15 anni ha ricoperto incarichi di una certa importanza. Era distratto come lo sono stati i governi per la quale simpatizzava?”