“Il Sindaco Gubetti e i suoi assessori annunciano moratorie per l’istallazione di nuovi impianti radio base, ovvero antenne per la telefonia mobile, in attesa del nuovo regolamento comunale, ma ahimè! Non si è vista nè l’una nè l’altra cosa. Infatti, ieri è apparsa l’istallazione dell’ennesima antenna in Via Doganale in loc. Borgo San Martino dove si contano già un elevato numero di impianti radio base nati con molta probabilità grazie a concessioni che sembrerebbe non abbiano mai tenuto conto di un regolamento comunale comunque esistente, anche se come già detto, sembrerebbe non essere stato mai preso in considerazione dagli organi autorizzativi. Da ultimo dopo l’istallazione di un ulteriore antenna nel 2021, a seguito di una mozione presentata dal consigliere Maurizio Falconi IV approvata all’unanimità (si era in prossimità delle elezioni comunali) l’amministrazione comunale si impegnava a dare incarico ad un tecnico per redigere un nuovo piano antenne comunale aggiornato alle ultime disposizioni di legge. Impegno non mantenuto, chiaramente, ma rispolverato con un interrogazione promossa e discussa in aula il 21 dicembre 2022 dal consigliere Luigino Bucchi FDI con la condivisione dei consiglieri: Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini e Emanuele Vecchiotti”.

Cerveteri, Bucchi: “Arrivano nuove antenne”

“Interrogazione che portava alla luce il fatto che alle promesse non era seguito alcun fatto. Nuovo impegno quindi da parte dell’amministrazione per l’aggiornamento del regolamento in discussione mentre si continuava ad innalzare altre antenne che hanno portato ancora una volta a proteste, tavoli di lavoro e di concertazione ecc. con sindaco e sui delegati. Nel frattempo da quanto brevemente riepilogato e continuamente sollecitato sono passati due anni e, finalmente viene conferito l’incarico per la revisione di questo regolamento non ancora partorito”.

“Ma udite, udite, la ciliegina sulla torta viene fuori in una pubblica assemblea dedicata al problema dove la Sindaca Gubetti coadiuvata da Assessori ed esperti con tanto di video collegamento, annuncia una moratoria temporanea di tutte le richieste di istallazione di impianti radio base nel comune di Cerveteri in attesa del nuovo regolamento, ma sorpresa, sorpresina, dal 16 novembre in via Doganale loc. Borgo San Martino “sventola” una nuova antenna sul maestoso ed alto “pennone” di colore argento. Sindaca Gubetti, è la conseguenza della moratoria che ha annunciato in pubblica assemblea? Non pensa che sia il caso di riferire ai cittadini?”.

Così Luigino Bucchi in una nota stampa.