La consigliera di Fratelli d’Italia punta i riflettori sui ritardi nell’ultimazione dei lavori sul lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare

Cerveteri, Belardinelli sul lungomare: “Nemmeno 7 mesi di proroga sufficienti per terminare i lavori in tempo per l’inizio della stagione balneare”

La stagione balneare è praticamente iniziata ma i lavori sul lungomare dei Navigatori Etruschi non sono ancora terminati, come invece ci si aspettava dopo gli annunci dell’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti.

A puntare i riflettori sul cantiere ancora aperto a Campo di Mare è la consigliera di Fratelli d’Italia, Annalisa Belardinelli: “Nemmeno 7 mesi di proroga sono stati sufficienti per terminare i lavori in tempo utile per l’inizio della stagione balneare”.

“Un’opera – ha sottolineato Belardinelli – che nel 2017 veniva annunciata come faraonica e con imminente inizio dei lavori, si è poi rivelata per quello che in realtà era: il rifacimento di una strada e dopo ben quattro anni questa è la situazione attuale”.

