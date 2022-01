I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali a causa della delibera di Giunta del 29 dicembre che apporta modifiche al regolamento delle progressioni economiche orizzontali nonostante i sindacati non fossero d’accordo

Cerveteri, Belardinelli e Piergentili: “Solidarietà ai dipendenti comunali” –

Solidarietà ai dipendenti comunali in stato di agitazione. A schierarsi al fianco dei dipendenti comunali sono i consiglieri FdI, Anna Lisa Belardinelli e il consigliere della Lega, Luca Piergentili.

Alla base della protesta dei lavoratori, come annunciato ieri dai sindacati, c’è la delibera di giunta per le modifiche al regolamento delle progressioni economiche orizzontali, approvata il 29 dicembre scorso senza il consenso dei sindacati. (leggi qui)

“Come consiglieri comunali – hanno detto – non possiamo che esprimere la nostra solidarietà ai dipendenti comunali, non solo per questa vicenda, ma per l’intera situazione in cui versano e che noi tocchiamo con mano ogni giorno, recandoci regolarmente negli uffici”, hanno detto i consiglieri Belardinelli e Piergentili.

“La grave carenza di personale in tutti i servizi dell’ente sta portando la struttura al collasso, nel più totale menefreghismo e silenzio dell’amministrazione Pascucci, rimasta finora sorda e indifferente a ogni richiesta dei dipendenti stessi”.

“Eppure è stato nominato anche un delegato al Personale, il consigliere Gnazi, però non ci sembra di aver sentito la sua voce. Certo è che la questione del personale comunale, ignorata per ben 10 anni, è diventata ormai una vera e propria emergenza da affrontare al più presto, ma a quanto pare questa maggioranza continua a giocare alle tre scimmiette: non vedo, non sento, non parlo”.