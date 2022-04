Cerveteri: Anna Tonelli in mostra a Roma con i suoi alberi

La pittrice di Valcanneto parteciperà alla Mostra Ghe Gaia Terra che sarà inaugurata il 22 aprile alle 17 al Museo delle Mura di Roma

La pittrice Anna Tonelli, conosciuta a livello nazionale e residente a Valcanneto, in mostra con i suoi alberi alla mostra “Ghe Gaia Terra” al museo delle Mura di Roma. L’evento prenderà il via il 22 aprile alle 17 in occasione della festa mondiale del pianeta. La mostra sarà inoltre visitabile fino al 22 maggio.

L’artista esporrà le sue grandi tele in una delle due torri al centro dell’evento che si annuncia di grande interesse.

Si tratta di un appuntamento importante per i numerosi artisti invitati che vogliono denunciare l’avidità umana ormai sempre più distruttiva del rapporto mutualistico fra gli ospiti della Terra come è possibile constatare dal progressivo degrado ambientale. In particolare Anna Tonelli ritiene che gli alberi siano il simbolo per eccellenza dell’armonia che dovrebbe sempre accompagnare l’esperienza di vita.

«Nei miei dipinti cerco di avvicinarmi all’anima verde degli alberi, spesso nascosta e fragile ma generosa e accogliente. Nella loro raffigurazione sento di entrare in una dimensione spirituale e di appartenere ancora di più al comune e sacro universo».