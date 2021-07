Cerveteri, Anna Lisa Belardinelli: “La storia infinita della rotatoria di via Chirieletti”

“Un’opera che l’amministrazione Pascucci in 9 lunghi anni non è stata ancora capace di realizzare! Nel 2015 in un comunicato stampa annunciavano: “confidiamo di poter avviare i cantieri nel corso di quest’anno”…. ma a marzo del 2017, visto che della rotatoria non si era vista nemmeno l’ombra, rilanciavano: “confidiamo di poter procedere alla pubblicazione delle procedure di gara entro giugno 2017”.

Così Anna Lisa Belardinelli consigliere di opposizione in quota Fdi che aggiunge:

“Solo chiacchiere perché arriviamo ad ottobre 2020 e con un nuovo annuncio si comunica che si è dato avvio alle procedure per costruire la rotatoria. Intanto passano gli anni e continua il balletto di date:19 gennaio 2021: “l’avvio dei lavori per la rotatoria, salvo imprevisti, è fissato entro la prima decade di febbraio”

“7 febbraio 2021: “per quest’opera è già scattato il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori”

7 maggio 2021: “per far partire la realizzazione della rotatoria manca solo un passaggio tecnico che richiede tempi brevi”

12 luglio 2021: “prossimo ad aprire il cantiere per la realizzazione della rotatoria tra Via Chirieletti e Via Settevene Palo”

“Sarà la volta buona? Stiamo parlando di un progetto del 2009 e l’amministrazione Pascucci è al governo della città dal 2012. Lascio a voi ogni giudizio sulle capacità di questi amministratori”.