Cerveteri, anche la Cennerilli difende l’amministrazione sulla G.Cena: “Avvengono cose paradossali”

Dopo il botta e risposta tra il sindaco e la vicaria della scuola, l’assessore interviene. Intanto nel plesso oggi si vota regolarmente

Continua a far discutere la situazione del plesso centrale dell’istituto G.Cena di Cerveteri, che è stato chiuso giovedì a causa di un disservizio. Dopo il botta e risposta tra la vicaria della scuola, che dichiarava di non aver mai accettato un trasferimento al Quartaccio, e il Sindaco Pascucci, che invece era di tutt’altro avviso, interviene anche l’assessore Francesca Cennerilli, che, come preventivabile, si schiera dalla parte dell’amminsitrazione.

La scuola era stata oggetto di polemiche anche negli scorsi giorni, a causa delle discusse tende della Protezione civile, che originariamente avrebbero dovuto ospitare gli alunni, ma che invece non sono state utilizzate a seguito delle rimostranze dei genitori degli stessi.

In questo panorama, secondo la vicaria del Cena, lo spostamento avrebbe causato grossi problemi a livello logistico e di gestione di un carico enorme tra dirigenti, studenti, professori e personale ATA, per questo ci si è sempre opposti. Sta di fatto che parte del guasto riguardante la scuola è stato riparato, tanto che attualmente si sta regolarmente votando all’interno della struttura, dunque la soluzione sembra vicina, ma le scorie di questo scontro resteranno inevitabilmente, soprattutto dopo la presa di posizione di Cennerilli, che definisce la situazione come “paradossale”.

Trovo paradossale quanto sta avvenendo.

Di Alessandro Ferri