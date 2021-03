Share Pin 1 Condivisioni

Sono il frutto di una donazione ottenuta da un imprenditore locale

Cerveteri, all’Istituto Cena arrivano 126 secchi nuovi –

All’Istituto Cena arrivano ben 126 secchi per la raccolta differenziata dei rifiuti: sono il risultato di una donazione ricevuta dalla trattoria “Guiduccio”.

Alessandro Magnani, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha collaborato nella consegna della donazione.

I secchi, suddivisi per la raccolta differenziata di plastica e carta, saranno usati in tutte le classi e in tutti gli uffici dell’I.C. Cena.

Il comitato genitoriale dell’istituto ha voluto ringraziare pubblicamente il consigliere Magnani, il dirigente Colucci, l’Assvoce e, soprattutto, l’imprenditore che ha permesso all’istituto di essere dotato di questi strumenti.