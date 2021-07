Cerveteri, alla Legnara arrivano Neri Marcorè, Antonio Giuliani e Riccardo Rossi

L’Assessora alle Politiche Culturali Battafarano: “tre nomi d’eccezione della comicità e del teatro italiano per continuare in grande il programma estivo”

Un tris di grandi artisti. L’offerta culturale estiva del Comune di Cerveteri entra nel vivo con tre appuntamenti speciali con Neri Marcorè, Antonio Giuliani e Riccardo Rossi. Tre icone della comicità, del teatro, della televisione e del cinema, che calcheranno il palco del Parco della Legnara con tre fantastici spettacoli in cui risate, musica, satira e sketch saranno protagonisti.

“In questa estate, che ci piace definire di rinascita e ripartenza, siamo felici che nella nostra Cerveteri, che da sempre abbiamo voluto rendere una città dove spettacolo e cultura diventassero pilastri dell’economia locale e dell’attrattività turistica, all’interno del programma dell’Estate Caerite siano presenti artisti di questo valore e soprattutto molto conosciuti dal pubblico – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – i grandi eventi non sono ancora finiti però. Come sempre, nel mese di agosto, tornerà Etruria Eco Festival, quest’anno giunto alla sua 15esima edizione, una rassegna che da sempre ha ospitato artisti, cantanti e band straordinari e che per celebrare al meglio questo importante anniversario cambierà anche location, trasformando per l’occasione la spiaggia del Lungomare dei Navigatori Etruschi in una straordinaria arena a cielo aperto”.

In questo trittico di spettacoli, il primo ad andare in scena, nella serata di domenica 25 luglio, è Neri Marcorè, con “le mie canzoni altrui”. Quasi due ore di musica e parole, in cui Marcorè interpreta con amorevole cura, e visibile diletto, alcune canzoni composte dai suoi amati cantautori: Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Fabrizio e Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Luciano Ligabue , Pacifico, Gerry Rafferty, James Taylor. Un repertorio vario, importante, scelto con il cuore, che Neri interpreta con affetto e personalità, senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante. Ingresso con biglietto, 10euro. Ridotto per gli under 12, 6euro.

Giovedì 29 luglio è il turno di “Insensibile” di Antonio Giuliani. Il comico romano porta sul palcoscenico un viaggio, divertente e ironico, attraverso le nostre nevrosi e i nostri comportamenti “negativi” nella vita di tutti i giorni, specchio della nostra insensibilità, tipo lanciare il sacco dell’immondizia dalla macchina o ridere e fare battute sul racconto dell’amico lasciato dalla moglie. Ingresso gratuito.

Chiude il mese di luglio e questa mini-rassegna comico-teatrale, Riccardo Rossi che sabato 31 luglio porterà sul palcoscenico lo spettacolo “W le Donne”, un omaggio, coniugando simpatia ed ironia, alla figura femminile. Ingresso con biglietto, 10euro. Ridotto per gli under 12, 6euro.

Per informazioni e acquistare i biglietti chiamare i numeri 3534107535 e 0699552637, oppure recarsi al Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.