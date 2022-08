Cerveteri, alla Banditaccia le ricostruzioni 3D di Piero Angela

Si tratta della proiezione multimediale con le ricostruzioni delle decorazioni interne delle tombe e dei corredi curata dal famoso divulgatore scientifico scomparso oggi

Alla normale visita guidata della Vecropoli della Banditaccia sarà possibile abbinare, senza costi aggiuntivi, la proiezione multimediale con le ricostruzioni delle decorazioni interne delle tombe e dei corredi curata da Piero Angela.

Si inizia assistendo al filmato in 3d nella Sala Mengarelli accanto al punto ristoro della Necropoli, della durata di 10 minuti (indossare occhialini per visione 3d disponibili in loco; capienza sala 60 posti).

Il filmato, presentato da Piero Angela, permette ai nostri giovani allievi di perfezionare i contenuti appresi nel corso della visita guidata, grazie alle ricostruzioni degli interni delle tombe, con i loro ricchi corredi vascolari e le decorazioni parietali perfettamente ricostruite nel filmato.

Si prosegue spostandoci alle tombe della Cornice e dei Vasi Greci, dove grazie all’ausilio delle proiezioni accompagnate dalla spiegazione di Angela, avremo un’idea molto chiara di come si svolgeva il rituale funerario e come proseguiva l’utilizzo di un grande complesso tombale nel corso dei secoli, da parte dei diversi rami della famiglia. Comprenderemo l’importanza del mondo ultraterreno nella vita quotidiana del popolo etrusco, il significato delle immagini presenti sui numerosi vasi ricostruiti dagli archeologi e il destino che gli Etruschi si prefiguravano dopo il trapasso.

Non è possibile prenotare in anticipo la proiezione, pertanto si consiglia alle scuole che la richiedono, di arrivare in orario al fine di poter prendere il posto il giorno stesso: non garantiamo la disponibilità.

