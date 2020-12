Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, 13 mila euro in più per il trasporto pubblico locale –

Un decreto ingiuntivo da parte della società del trasporto pubblico locale avrebbe fatto lievitare la somma approvata in consiglio comunale fino a 38.000 euro, contro i 25.000 originari.

A segnalare il fatto pubblicamente su Facebook, è stata la consigliere d’opposizione Anna Lisa Belardinelli.

“Nel consiglio comunale di oggi la silente maggioranza a guida Pascucci ha approvato dei debiti fuori bilancio, per uno in particolare, a causa di presunti errori e/o negligenze, noi cittadini pagheremo 13.000 euro in più per interessi e spese legali, perché ricordiamo che i debiti del Comune si pagano con soldi pubblici, cioè soldi dei cittadini”.

Un debito fuori bilancio dovuto a ritardi di gestione e che in via precauzionale il Comune avrebbe pagato rimborsando per intero le spese.

“Ovviamente nessuno ha saputo o voluto rispondere alle nostre puntuali osservazioni, hanno dunque ritenuto superfluo (oppure scomodo) dare spiegazioni ai cittadini”, ha concluso Belardinelli.