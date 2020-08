Condividi Pin 1 Condivisioni

Un piccolo incendio si è sviluppato al bosco dietro alla Stazione ferroviaria

Cerenova, incendio nei pressi della Stazione ferroviaria: sul posto Protezione Civile e Vigili del Fuoco – Attivati dalla Sala Operativa Regionale, uomini della Protezione Civile, insieme con personale dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti con buon esito nel tardo pomeriggio del 4 agosto in Via Aretusa per un incendio al bosco dietro alla Stazione di Cerenova.