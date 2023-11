Cerenova: centro anziani in via dei Luni pronto a riaprire, si cerca APS

L’amministrazione cerca APS che gestisca il centro anziani in Via dei Luni, la delegata Mensurati: “Il centro è un importante punto di aggregazione”

E’ stata pubblicata in questi giorni una delibera da parte dell’amministrazione di Cerveteri con cui viene reso noto che il Comune è alla ricerca di una APS (associazione di promozione sociale) che gestisca il centro anziani di Via dei Luni a Cerenova. La struttura tornerebbe ad essere un importante centro di aggregazione dopo la chiusura forzata degli anni scorsi. Vista la necessità di rendere fruibile questo spazio, l’affidamento è immediatamente eseguibile. La possibilità di partecipare al bando termina il 7 dicembre alle 12:00. La speranza è che gli uffici prendano subito in visione i progetti in modo da inaugurare il centro con una bella festa natalizia.

Per fare il punto della situazione, abbiamo raggiunto telefonicamente la delegata alle politiche della terza età, Arianna Mensurati. “Parliamo di un bando molto simile a quello pubblicato 2 anni fa e che purtroppo cadde nel vuoto. L’obiettivo è creare un centro anziani conforme alle linee regionali. I nuovi regolamenti prevedono che questi centro vengano gestiti da APS che si concentrino sull’organizzazione di attività per gli anziani. Questo tipo di spazio è ormai aperto anche ai giovani, non parliamo più dei luoghi dove l’anziano si mette a giocare a carte. Quello che vogliamo incentivare è l’invecchiamento attivo: attività culturali e chi più ne ha più ne metta. Quando 2 anni fa abbiamo affidato i centri di Cerveteri e Valcanneto, siamo stati il primo comune ad adottare le linee guida della Regione Lazio”.

Le motivazioni dietro la chiusura prolungata

“Il centro anziani di Marina di Cerveteri è stato chiuso con l’avvento del Covid a marzo 2020. Il dilagare della pandemia coincise con il decadimento dei comitati di gestione a maggio dello stesso anno. Proprio in quel periodo erano stati elaborati i nuovi regolamenti – spiega la Mensurati – e siamo andati incontro a questa nuova prassi.. A quel punto sarebbe stato inutile andare all’elezione dei nuovi comitati perché bisognava approvare il nuovo regolamento. Ci tengo a precisare che il centro non è chiuso per la tanto chiacchierata mancanza di agibilità, un problema che abbiamo già risolto. Infatti, la saletta dell’edificio è già utilizzata dalle associazioni.

“A novembre 2021 – continua la delegata – abbiamo approvato il nuovo regolamento e a dicembre siamo andati a gara. La manifestazione era rivolta a APS costituite e costituende, ma le APS che si sono proposte hanno fatto richiesta solo per Cerveteri capoluogo e Valcanneto. Dopo la stipula delle convenzioni, i centri hanno aperto a maggio del 2022. In tutto questo tempo, non ho fatto altro che cercare persone disponibili e capaci per creare un’APS”.

Giorgio Ripani