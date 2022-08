Gli operatori interessati potranno inviare le domande entro il 10 settembre

Centro anti violenza Cerveteri: approvato l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio –

Ulteriore passo in avanti a Cerveteri per la costituzione del centro anti violenza. È stata infatti redatta la determina a contrarre e l’approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di gestione del centro per garantire supporto e accoglienza alle donne di tutte le età e ai loro eventuali figli minori che hanno subito violenza o che si trovino esposte alle minacce di ogni forma di violenzza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni socio- assistenziali, con personale specializzato e specifiche modalità operative.

Gli operatori interessati devono presentare la manifestazione di interesse entro il 10 settembre esclusivamente tramite Pec a [email protected]

Il contratto relativo al servizio avrà durata di un anno dal momento della stipula del contratto.

Il servizio dovrà avere un costo di 67mila euro omnicomprensivo, inclusivo di ogni altro onere necessario per l’espletamento dell’appalto, con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero