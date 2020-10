Centrale a Civitavecchia, Porrello propone conversione rinnovabile

Share Pin 1 Condivisioni

Il consigliere regionale pentastellato deposita tre emendamenti sul tema

Da mesi si discute del futuro della centrale termoelettrica di Civitavecchia, con la ‘minaccia’ di un nuovo impianto a gas, per questo ho depositato tre emendamenti al Piano Energetico Regionale per favorire la riconversione delle centrali termoelettriche di Civitavecchia e Montalto di Castro in impianti alimentati solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabile. Queste proposte di modifiche al piano in discussione in consiglio vogliono scongiurare la riconversione a gas di Torrevaldaliga Nord, per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e far uscire il Lazio dalla servitù energetica dei combustibili fossili, una scelta di futuro sempre più sostenuta dal territorio. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale