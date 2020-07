Condividi Pin 183 Condivisioni

Un concorrente ladispolano presente al celebre programma

C’è anche un po’ di Ladispoli a Temptation Island 2020-

C’è un po’ di Ladispoli a Temptation Island 2020: il concorrente infatti si chiama Maliokapis e lavora come PR e organizzatore di eventi per i locali.

Gestisce serate per alcune discoteche della Capitale in zona EUR ed è inoltre appassionato di boxe. Il concorrente si fa però chiamare “Ciavy”. Ciavy altro non è che il diminutivo del romanesco “er ciavatta” (ovvero “ciabatta”).

Lui e Valeria Liberati sono una delle coppie più discusse del programma.

Insieme da quattro anni, lui ha 35 anni, lei 27 ed è già mamma di una figlia di dieci, nata da una passata relazione.