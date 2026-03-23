Cavallo spinge sul podio la Revolution Karate Cerveteri, prossimo impegno a Ostia Lido per gli assoluti italiani. L’obiettivo è salire sul podio con più atleti

Importante risultato del Revolution Karate Cerveteri, che a Follonica, in provincia di Grosseto, arriva sul podio con Antonio Cavallo, under 21, al terzo posto nella Coppa Italia. La formazione del maestro Kali Aboujid conquista un risultato positivo, in vista del week end prossimo quando sarà impegnato nel campionato italiano assoluto . ” Siamo andati bene a Follonica, non posso non essere contento della prestazione di Cavallo. A Ostia Lido abbiamo una sfida importante, vogliamo salire sul podio . Ci saranno altri atleti, preparati bene per la gara. Ci stiamo allenando, lavorando sotto il profilo mentale. Speriamo di andare bene – ha concluso l’istruttore della Revolution”