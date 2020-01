Condividi Pin 1 Condivisioni

Annullata la messa in onda che era stata programmata per il prossimo domenica

Caso Vannini, la puntata di Storie Maledette non andrà in onda

La Rai ha deciso che non manderà in onda la puntata di storie maledette sull’uccisione di Marco Vannini, che era stata programmata per domenica su Rai 3. La decisione sembra sia stata presa per creare un clima di imparzialità nei giorni immediatamente precedenti alla prima udienza in Corte di Cassazione, che si terrà il prossimo 7 Febbraio.