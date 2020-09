Share Pin 22 Condivisioni

Caso Vannini, il 9 settembre viene ascoltata Viola Giorgini

Data decisiva quella del prossimo 9 settembre per il processo Vannini. In quel giorno, infatti, la corte d’appello ha fissato l’udienza in cui verrà ascoltata Viola Giorgini.

La ragazza è testimone oculare di quanto accaduto nella villetta di Ladispoli nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015. A quei tempi era la fidanzata di Federico Ciontoli. Finita sotto processo insieme alla famiglia Ciontoli è sempre stata assolta dalle accuse.

La sentenza per il processo è prevista per il 23 settembre.