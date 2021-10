Ieri sera si è tornato a parlare dell’abitazione dei signori Angela e Alvaro occupata da un anno

Casa occupata a Cerveteri, l’occupante non molla –

Da un anno occupa abusivamente la casa dei signori Angela e Alvaro senza pagare loro l’affitto. A raccontare la storia nelle scorse settimane era stato il programma di Rete4, Fuori dal Coro.

La donna che al momento vive nell’abitazione del signor Alvaro e Angela, non avrebbe alcuna intenzione di andare via né di pagare l’affitto. Si trincera dietro al contratto sottoscritto dal padre del suo bambino. (leggi qui)

Lei non vuole pagare, perché a sottoscrivere quel contratto è stato il padre del bambino. Nessuna intenzione dunque di restituire l’abitazione ai legittimi proprietari che nel frattempo hanno presentato formale denuncia ai Carabinieri.

“Ho tutto il diritto di averla perché sto male. Lei è bella, signora, in salute, ha il suo lavoro e si può permettere di pagarla la casa”, aveva detto la signora Angela.

E nella puntata di ieri sera i riflettori di Fuori dal Coro si sono riaccesi sulla vicenda. A essere stato interpellato è stato anche l’ex compagno della donna, che lei stessa aveva chiamato in causa. “La signora – ha raccontato l’uomo – prende il mantenimento di 700 euro. Scaduto il contratto di casa, il giudice ha detto che non ero più tenuto a pagare l’affitto alla signora” che più di una volta, secondo quanto riferisce l’ex compagno “è stata invitata a uscire da casa” senza però ottenere risultati concreti.

Dal canto suo la donna ha tirato in ballo anche il figlio: “Quella casa si è affittata per un minore non per me”, ma come fa notare anche l’inviata, questo non esula dal non pagare l’affitto ai legittimi proprietari dell’abitazione.