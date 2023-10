Capolinea bus a viale Manzoni, Bucchi e Orsomando: “Il sindaco distante dalle esigenze della città”

“Il Governo locale sempre più distante dalle esigenze e dalle aspettative dei cittadini che “amministra”, per la quale dovrebbe fare di tutto per migliorarne la qualità della vita quotidiana. La conferma di quanto sopra arriva dalle dichiarazioni della stessa Sindaca Elena Gubetti, che nonostante le migliaia di firme raccolte per riportare il capolinea dei bus in piazza Aldo Moro, in una recente intervista afferma che a seguito del periodo di prova scaduto il 30 settembre, ritenuto che lo spostamento del capolinea in questione ha fatto riscontrare un eccellente risultato la decisione temporanea di prova a suo tempo presa sarà riconfermata definitivamente”.

Così in una nota Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando del gruppo Fratelli d’Italia.

“Di conseguenza – si legge – viale Manzoni già tristemente noto per le continue denunce da parte degli abitanti di quella zona che segnalano scorribande continue di persone senza scrupoli che scambiano il viale per una pista di auto e moto da corsa, diventerà definitivamente il capolinea dei bus diretti al capoluogo e alle località limitrofe. E figuriamoci se così non fosse stato. Noi di FDI non abbia avuto mai dubbi al riguardo. In sostanza nonostante le critiche, i reclami degli utenti e una consistente raccolta di firme da parte dei cittadini la Sindaca Gubetti con il bene stare della sua maggioranza pur di non ammettere l’infelice e disorganizzata scelta e fare marcia indietro tira dritto facendo intendere che lo spostamento del capolinea dei bus oltre ad essere stata un ottima scelta ha reso finalmente visibile ai visitatori la scalinata di piazza S. Maria, una angolo di bellezza di Cerveteri rimasto probabilmente nascosto a causa dei bus. Sigh! Non sapevamo che le bellezze di Cerveteri per valorizzarle necessitassero di adeguata manutenzione ma bastasse spostare la fermata dei bus in un luogo sconfinato non rispondente alle necessità degli utenti e contro la volontà di metà della “città”. E pensare che precisamente un anno fa l’intera opposizione, relatore il consigliere Luigino Bucchi, presentava una mozione con suggerimenti e iniziative per ridare un maggior decoro alla città e offrire un biglietto da visita degno di una cittadina a vocazione turistica ai visitatori . Ciò nonostante, come sempre accade, anche in quell’ occassione senza un minimo dibattito da parte della stessa sindaca Gubetti e della sua maggioranza la mozione veniva respinta con un alzata di mano che diceva NO”.

“Colleghi consiglieri di maggioranza – conclude la nota – noi non vogliamo insegnare niente a nessuno ma consentitici di pensare che prima di prendere decisioni importanti come quella di spostare un capolinea di bus di pubblica utilità, sarebbe il caso di farsi un giro per la “città” frazioni comprese per poter vedere e sentire con i propri occhi e le proprie orecchie le esigenze degli utenti, in questo caso in maggior parte anziani, studenti e categorie fragili”.