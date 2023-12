Appuntamento in Piazza Santa Maria a partire dalle ore 22:30. A mezzanotte il brindisi e ancora musica fino a notte tarda

“Un ultimo dell’anno all’insegna della musica, con due grandi artisti del panorama musicale italiano molto amati e conosciuti dal pubblico giovanile: domenica 31 Dicembre, Cerveteri darà il benvenuto al nuovo anno con un grande doppio concerto ad ingresso gratuito in Piazza Santa Maria con Boosta dei Subsonica e Giancane organizzato in collaborazione con ScuderieMArteLive. Uno spettacolo che avrà inizio alle 22:30, ci accompagnerà allo scoccare della mezzanotte e ci farà compagnia fino a notte inoltrata. Alla mezzanotte, brindisi e panettone, per dare inizio al nuovo anno, un 2024 che ci auspichiamo sia per tutti migliore e positivo per tutti. Una notte di Capodanno pensata soprattutto per i giovani e per le famiglie”. Ad annunciarlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Capodanno: a Cerveteri Boosta dei Subsonica e Giancane

“Quando all’interno del programma del Natale Caerite avevamo scelto di inserire il concerto di Capodanno in piazza, subito ci siamo indirizzati su un cast di artisti che fosse capace di coinvolgere i giovani nell’ultima notte dell’anno – ha dichiarato il Vicesindaco Federica Battafarano – per questo motivo siamo felici di poter annunciare la presenza di Boosta dei Subsonica, un artista che non ha certo bisogno di presentazioni, che con il suo storico gruppo ha segnato una parte importante della musica italiana, e di Giancane, uno degli artisti più apprezzati in particolar modo dal pubblico giovanile”.

“Teatro della serata, sarà la meravigliosa Piazza Santa Maria – ha aggiunto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – che in occasione dell’ultima notte dell’anno si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto. Sin ad ora, invito i ragazzi e le famiglie ad aspettare la mezzanotte a Cerveteri, nel Centro Storico. Non mancherà un brindisi, con spumante, pandori e panettoni”.

Commenta il Capodanno in Piazza di Cerveteri, anche il Sindaco Elena Gubetti, che dichiara: “Chiudiamo l’anno con un grande evento nel cuore del nostro Centro Storico, con una serata pensata su misura per i nostri giovani, per i ragazzi di Cerveteri, che speriamo partecipino numerosi. Vi ricordo inoltre, che oltre al concerto, proprio in Piazza Aldo Moro, a pochi metri dal concerto, sarà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ci sono dunque tutti gli elementi per trascorrere l’ultima notte dell’anno nella nostra città. Al Vicesindaco Federica Battafarano, i miei complimenti per aver lavorato con grande energia all’organizzazione della serata e alla cittadinanza tutta, sin da ora, i miei auguri di buone feste e buon anno”.

Boosta, pseudonimo di Davide Dileo, è un musicista, compositore e scrittore italiano, co-fondatore e tastierista dei Subsonica. Giancane, pseudonimo di Giancarlo Barbati Bonanni, ex chitarrista del Muro del Canto è considerato come uno dei massimi esponenti della “nuova grammatica cantautorale” ed è definito come uno dei cantautori “più illuminati” della propria generazione. Cura inoltre la colonna sonora della serie animata Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare.

