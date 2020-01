Cantina Cerveteri, De Angelis e Orsomando vogliono vederci chiaro

Condividi Pin 0 Condivisioni

Cantina Cerveteri, De Angelis e Orsomando

Con la delibera di giunta numero 178 del 27/12/2019 il comune ha approvato la richiesta da parte del nuovo cdA della Cantina sociale di un’autorizzazione a costruire in deroga allo strumento urbanistico generale (qui: https://baraondanews.it/cantina-sociale-cerveteri-la-giunta-autorizza-la-costruzione-in-deroga/) per la ristrutturazione di un edificio già esistente, a cambiare parzialmente la destinazione d’uso e alla cessione di standard pubblici e ampliamento stradale, di aree per verde pubblico e per servizi pubblici.

Quello della Cantina Sociale è un dibattito aperto da più di un anno, ossia da quando il nuovo cdA, allora appena insediato, aveva proposto questo cambio di destinazione d’uso. La giunta ora, con questa delibera, considerata l’utilità sociale dell’opera proposta da Cantina Sociale, autorizza il piano di restyling, con il conseguente parziale cambio di destinazione d’uso, che passa da Opificio D1 a Commerciale C1.

Sulla vicenda, però, intervengono di nuovo i consiglieri di opposizione Orsomando e De Angelis:

“Facendo riferimento ad alcune notizie apparse su testate locali e media online – si legge nella nota – in merito alla Delibera di Giunta del 27/12/2019 inerente il cambio di destinazione d’uso della Cantina Sociale di Cerveteri e riportante come titolo (quasi dapertutto) che La Giunta autorizza la costruzione in deroga e “Autorizzato il cambio di destinazione d’uso che passa da opificio a commerciale”, noi continuiamo a nutrire molte perplessità”

“Non ci sono pervenuti, malgrado più volte sollecitati anche a mezzo stampa e dopo molti mesi dalla nostra richiesta, i documenti necessari che attesterebbero soprattutto le ultime modifiche apportate per l’approvazione di questa delibera, il piano strategico per il rilancio dello sviluppo della stessa e le motivazioni per il piano dì salvataggio. Scusateci l’ardire ma appare assai sconcertante che si stia cercando (i Carabinieri) chi abbia divulgato notizie, visto che tutto ruoterebbe intorno ad un fantomatico “interesse pubblico” che dovrebbe, per legge e norma, riguardare tutta la collettività”

Cantina Cerveteri, De Angelis e Orsomando vogliono vederci chiaro

“Nella delibera notiamo che l’approvazione è avvenuta dopo circa 15 mesi dal famoso Consiglio Comunale dell’11/10/2018 dove si approvavano un, secondo noi, forzatissimo se non inesistente interesse pubblico solo facendo riferimento ad una realtà nata nel 1961,con circa 100 soci, che avrebbero comunque rappresentato 39.000 abitanti i quali sono ancora in attesa di capire i motivi veri per cui si sta facendo questa operazione commerciale”.

“Sempre nella delibera approvata a cavallo tra Natale e Capodanno viene poi citata più volte la frase “a supporto del rilascio del permesso a costruire”, come se chi dovesse istruire la pratica non fosse sicuro e non si sentirebbe garantito da ciò che si appresterebbe a fare. Con la delibera del 27/12/2019, abbiamo scoperto tante “cosette” che si sono mosse, compreso modifiche e cessioni che secondo il fantomatico interesse pubblico e i nostri accessi agli atti avrebbero dovute essere divulgate a tutta la città. Ma come non era tutto fermo e il tempo non c’era?

Sempre sul deliberato del 27/12/2019 altra situazione che ci salta agli occhi riguarda la procedura attivata dal Comune, finalizzata all’esproprio delle aree interessate dall’intervento denominato ”Parco del Candeliere” oggetto già di osservazioni presentate dalla stessa Cantina sociale e che nonostante quel piano sia fermo da qualche parte a causa del vincolo militare, viene inserito nella delibera in questione come approvazione della cessione gratuita al Comune da parte del proprietario proponente il progetto delle aree da destinare ad ampliamento stradale come da vincolo preordinato ad esproprio ed a standard urbanistici. Noi crediamo che queste osservazioni debbano ancora essere discusse. Per non parlare della mancanza di allegati che compongono la delibera sul sito del Comune e che riguarderebbero TAV 3 –Planimetria individuazione aree a standard e aree di cessione allegato A convenzione; TAV 3/a-Planimetria Fabbricato oggetto di cessione, che come scritto erroneamente nella delibera di Consiglio dell’ 11/10/2019 rappresenterebbe l’implementazione all’interesse pubblico. Qualcuno ci spiegherà dove sono tutti questi documenti e il perché non sono stati allegati. Noi denunceremo tutto agli organi competenti e sguinzaglieremo chi di dovere alla Regione Lazio per far si che questo Atto non passi di certo così inosservato tra i postumi delle festività e dei festeggiamenti. Buon 2020 a tutti”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando