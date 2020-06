Condividi Pin 5 Condivisioni

Un progetto naturalistico voluto fortemente dalla Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti insieme ad ISPRA

Campo di Mare, inaugurata oggi la spiaggia ecologica-

Inaugurata oggi a Campo di Mare la spiaggia ecologica, un meraviglioso progetto naturalistico voluto fortemente dalla nostra Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti insieme ad ISPRA.







Tante persone presenti, per dare il benvenuto a questo importante spazio dedicato alla Posidonia, un elemento troppo spesso considerato un rifiuto ma in realtà prezioso per il nostro ecosistema.

La spiaggia ecologica è la prima, insieme a quella del Circeo, in tutto il Lazio. Uno spazio importante, ripreso anche dalle telecamere di UNO MATTINA e del TG2.

Nel pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani ancora spazio alle visite, con simpatici gadget che verranno donati ai bambini.

W la nostra spiaggia, w il Monumento Naturale di Torre Flavia e brava Elena, ottimo lavoro!

Il Comune di Cerveteri