La nota del Consigliere Comunale Massimiliano Calvo. “Con l’arrivo dei turisti, lo scorso fine settimana abbiamo visto come il Comune di Santa Marinella sia stato impreparato su molti fronti”

Calvo pone degli interrogativi sulla riapertura del Castello di Santa Severa – Così in una nota il Consigliere Comunale di Santa Marinella Massimiliano Calvo: “Con l’arrivo dei turisti, lo scorso fine settimana abbiamo visto come il comune sia stato impreparato su molti fronti. In questa prima iniziativa vorremo porre l’attenzione su come l’amministrazione comunale non abbia previsto nel castello di Santa severa, luogo più prestigioso che ha nel su territorio, il controllo e l’assistenza per rispettare le regole imposte dalla Regione e dalle stesse ordinanze del sindaco.

Arrivando in un affollatissimo parcheggio del castello, fino alla strada di accesso alle spiagge, non era segnalato né presidiato nulla. Dopo gli articoli di giornale che parlavano della riapertura del maniero, abbiamo notato la presenza del personale regionale per contingentare le passeggiate gratuite nel castello. La biglietteria e tutti i servizi museali ancora chiusi.

Ci chiediamo come mai un servizio non oneroso per il comune e ben gestito negli anni passati non sia ripartito come dichiarato nei giorni passati? Come mai il parcheggio gestito in modo improvvisato la passata stagione dalla multiservizi, con un affidamento fatto in beffa alle convenzioni esistenti, sia oggi privo della sicurezza richiesta? Esiste ancora la convenzione sul biglietto unico fra Lazio crea Coopculture e comune di Santa Marinella? Dopo venti giorni perché il museo della navigazione è ancora chiuso?”