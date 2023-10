“Apprendo con stupore dalla stampa che il Sindaco di Fiumicino abbia convocato alcuni colleghi primi cittadini del litorale facendosi promotore, davanti a loro, di una idea piuttosto strampalata: creare una ‘Provincia del Litorale Nord’” esordisce la consigliera regionale Dem Michela Califano.

Califano (PD) :”Provincia litorale nord? Dal sindaco di Fiumicino mi attendo proposte serie, non boutade”

“Una ipotesi impercorribile dal punto di vista legislativo – prosegue la nota – totalmente in controtendenza rispetto a quanto attualmente è al vaglio del Parlamento dove si lavora alla modifica dell’attuale legge Delrio attraverso vari DL, uno dei quali porta il nome di Bruno Astorre. Quello che lascia perplessi non è solo la proposta, di per sé bislacca. Ma il senso di questa. Fiumicino, uno dei Comuni più importanti del Lazio, dovrebbe lavorare non per ‘autoghettizarsi’ ma per essere sempre più protagonista all’interno della Città Metropolitana e della Regione. Dovrebbe convocare i sindaci dei comuni limitrofi mettendo sul tavolo idee serie e percorribili, non proponendo piccole ‘leghe’ che non hanno riscosso alcun interesse. Lavorando per valorizzare sempre di più un territorio straordinario. Portando a questo territorio la propria prospettiva. Rispondendo alle sfide attuali sapendo guardare al futuro e non tornando al Medioevo dei piccoli Comuni”.

“Prendendo un esempio calcistico, Baccini invece di scommettere su se stesso, sulle grandi potenzialità di Fiumicino e provare a giocare titolare in una squadra di Serie A, preferisce comprarsi un pallone, scegliersi i compagni e retrocedersi da solo per cercare di brillare. Non proprio un bel segnale per chi lo ha votato” conclude la consigliera regionale del PD Lazio, Michela Califano.