Calciomercato, i reparti da rinforzare di Roma e Lazio

La stagione è ufficialmente terminata e dopo diversi anni la capitale ha potuto finalmente festeggiare un successo internazionale a livello di club. La Roma si è aggiudicata infatti la prima edizione della Conference League, tornando a immettere un trofeo in bacheca a distanza di 14 anni dalla Coppa Italia del 2008. La Lazio, invece, ha chiuso l’annata con “zero tituli”, ma si è posizionata proprio sopra agli eterni rivali giallorossi in campionato. Per i biancocelesti l’obiettivo minimo era rappresentato dall’accesso in Europa League, che è stato regolarmente centrato. Adesso bisogna tuffarsi sul mercato per non farsi trovare impreparati nella prossima stagione, che inizierà prima del solito e conoscerà eccezionalmente uno stop in autunno a causa dei Mondiali.

Il 2023 potrebbe essere l’anno della consacrazione per entrambe le formazioni. Sia la Roma sia la Lazio sono reduci dalla prima stagione con un nuovo allenatore. Mourinho e Sarri non sono sembrati pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti e pare che non siano ancora riusciti a plasmare del tutto le loro squadre, sebbene la Roma appaia molto più avanti sotto questo punto di vista. Diversi sono i nodi da sciogliere nelle rispettive rose. I reparti da perfezionare non sono pochi, a partire dalla difesa. La “Lupa” è al sicuro tra i pali con Rui Patricio, ma la retroguardia potrebbe scricchiolare nell’affidarsi a Smalling, spesso acciaccato, e Mancini, dall’ammonizione facile. Il rientro di Spinazzola dopo 10 mesi è una buona notizia, ma bisogna valutare le condizioni del terzino. Ecco perché piace tanto Marcos Senesi del Feyenoord, probabilmente uno dei difensori più promettenti nel panorama europeo.

La Lazio, invece, dovrebbe trovare un nuovo portiere dopo il congedo di Strakosha, ha già salutato Luiz Felipe ed è ai ferri corti con Acerbi. Di recente si è registrato il ritorno di fiamma per Nicolò Casale del Verona, già cercato a gennaio e valutato poco più di 10 milioni di Euro: si tratta di un centrale che all’occorrenza può occupare anche la corsia destra, dove Hysaj ha quasi sempre lasciato a desiderare. A centrocampo potrebbe esserci qualche sorpresa, al netto della situazione di Milinkovic-Savic, che lascerebbe Formello solo di fronte a un’offerta monstre. In quel reparto i giallorossi stanno corteggiando Matic e Douglas Luiz, ma come prevedibile è in avanti che si vocifera dei nomi più importanti.

I biancocelesti sono alla ricerca di un vice-Immobile all’altezza e l’ultima idea riguarda Giovanni Simeone, che potrebbe quindi ripercorrere le orme del padre, il “Cholo” che spesso ha fatto esultare la Nord nei primi anni 2000. Anche la Roma vuole regalare un colpo ai tifosi, ormai incontenibili dopo la vittoria della Conference: Dybala ha chiuso con la Juventus e Gonçalo Guedes vuole cambiare aria dopo 5 anni al Valencia. Il sogno irraggiungibile porta il nome di Cristiano Ronaldo, che conosce bene Mourinho, ma va da sé che si tratti di una suggestione giornalistica.

Gli appassionati di calcio sono sempre pronti a dire la loro anche sul mercato. Le notizie a tema vengono sempre prese con le pinze, specie nei mesi estivi, ma due tifoserie calde come quelle di Roma e Lazio hanno tutto il diritto di sognare. Dal punto di vista dei favoriti per l’accesso alla Champions League, della griglia di partenza per i posti che contano in Europa certamente sia Roma che Lazio avranno maggiori chance di raggiungere il quarto posto. O almeno, questa è l’indicazione degli esperti ed appassionati di statistiche e previsioni. Se nella stagione appena conclusasi i pronostici e le varie quote per le scommesse in modalità live e non live indicavano biancocelesti e giallorossi come squadre da Europa League, per il prossimo anno al momento le due formazioni capitoline vengono indicate come principali outsider del quartetto delle big Milan-Inter-Napoli-Juve. Le mosse di mercato estive saranno fondamentali per confermare questa indicazione.