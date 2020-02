Condividi Pin 4 Condivisioni

Rossoblù battuti in casa dall’Ostia Mare davanti agli occhi della prossima presidentessa Sabrina Fioravanti

Calcio, KO per il Ladispoli nel giorno del cambio di proprietà

Il Ladispoli non riesce a regalare la prima soddisfazione alla neo proprietaria , Sabrina Fioravanti ( ultima a destra nella foto) che sembrerebbe aver acquistato il club che per 12 anni è stato nelle mani di Umberto Paris.

La notizia diffusa in queste ore ha lasciato di sorpresa tifosi e appasionati che mai si immaginavano che Paris lasciasse il timone del club rossoblù dopo anni di successi e crescita. La sconfitta contro l’Ostia Mare per 1 a 2 lascia l’amaro in bocca alla formazione di Zeoli, in partita per buona parte senza essere intimorita dalla forza dei lidensi.

Al gol dei biancoviola risponde Del Signore ed è nel finale che i rossoblù sono punti da una rete che chiude i giochi. In classfica cambia poco, rimane invariato lo scenario in zona salvezza e non era la gara con l’Ostia Mare quella obbligatoriamente da vincere. Saranno le altre, gli scontri diretti a cui è attesa la compagine di Zeoli che dovra con molta sofferenza conquistare una salvezza che può arrivare con i play out.