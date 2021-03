Calcio Eccellenza, riparte il campionato della Lega Dilettanti

Share Pin 5 Condivisioni

Presentato dal comitato regionale il programma del torneo, le modalità di gioco e le date

Riparte il campionato di Eccellenza di calcio: il comitato regionale ha comunicato le date e le modalità di svolgimento del torneo alla Lega Dilettanti, con l’Ok della Federcalcio.

Con questa iniziativa sarà possibile ottenere dal Coni il riconoscimento dell’interesse nazionale.

Sono previsti tre raggruppamenti da undici squadre con gare di sola andata e playoff con girone all’italiana per stabilire le due promosse in serie D e non ci saranno retrocessioni.

La stagione inizierà l’11 aprile prossimo e si chiuderà il 2 giugno: sono previsti, come turni infrasettimanali, il 28 aprile, il 12 maggio e l’ultima giornata di campionato, il 2 giugno.

Le partite di spareggio si disputeranno il 6, il 9 e il 13 giugno.

Dal sorteggio, il Ladispoli avrà subito un turno di riposo.

Intanto Città di Cerveteri dovrà affrontare Aranova, mentre il Fiumicino ospiterà il Real Monterotondo Scalo.